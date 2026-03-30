Golpe policial en Alguazas: seis detenidos tras un operativo en establecimientos de ocio

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Alguazas, llevaron a cabo recientemente un operativo conjunto de inspección en varios establecimientos del municipio con el objetivo de detectar posibles irregularidades administrativas en materia de extranjería y prevenir conductas ilícitas relacionadas con la seguridad ciudadana.

La actuación se desarrolló el pasado 12 de marzo y se saldó con cuatro inspecciones en distintos locales de ocio del casco urbano de Alguazas. Durante el dispositivo, los agentes identificaron a más de 45 personas en un control orientado, entre otras cuestiones, a la detección preventiva de posibles casos de tráfico ilegal de seres humanos y otros delitos vinculados.

En el transcurso de las inspecciones, los efectivos localizaron entre las personas identificadas varias cantidades de sustancias estupefacientes, además de un arma blanca. Todo ello fue intervenido y dio lugar a propuestas de sanción por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El operativo concluyó con la detención de seis personas que se encontraban en situación de estancia irregular en España. Por este motivo, se procedió a la apertura de los correspondientes expedientes administrativos de expulsión del territorio nacional por infracciones graves de la Ley de Extranjería.

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Este dispositivo se enmarca en la colaboración habitual entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales para detectar tanto ilícitos penales como irregularidades administrativas, en una labor coordinada dirigida a reforzar la seguridad ciudadana y proteger el interés general.