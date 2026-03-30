Detienen a un joven por disparar a su tío en una discusión familiar en Alicante y también arrestan a sus padres

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 24 años por el disparo que realizó contra un tío suyo, de 47 años, en una discusión familiar y también han arrestado a sus padres, de 45 años.

Los detenidos han sido acusados, según el grado de participación de cada uno, de delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron el pasado día 23 de marzo, en el barrio de Virgen del Carmen de Alicante, tras una disputa entre familiares del mismo clan.

Los tres arrestados son un matrimonio y su hijo y la víctima fue el hermano de la mujer detenida.

En cuanto al motivo de la discusión que provocó el incidente con arma de fuego, se desconoce hasta la fecha, según informa la Policía.

En el transcurso de la investigación se intervinieron dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína.

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Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, decretándose el ingreso en prisión provisional para el varón de 24 años, quien presuntamente habría realizado los disparos.