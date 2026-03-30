Sucesos
Un bebé de 5 meses, al hospital tras ser atacado por un perro en Abanilla: le mordió en la cabeza cuando iba en el carricoche
El pequeño fue trasladado en helicóptero a un hospital de Alicante y la Guardia Civil busca al dueño del animal
Un bebé de 5 meses resultó herido de gravedad por la mordedura de un perro en Abanilla, indican fuentes policiales y sanitarias.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, en una zona que se halla en el límite del pueblo de la Comarca Oriental con el municipio de Pinoso, ya en Alicante.
El bebé iba en un carricoche cuando el can se abalanzó sobre él y le mordió en la cabeza, apuntan las mismas fuentes. Tras ello, el animal se fue corriendo. No ha trascendido de qué raza era o si, en el momento del suceso, se encontraba solo por la vía pública o iba junto a una persona.
Al lugar se movilizaron agentes de la Benemérita, así como sanitarios en una ambulancia. El pequeño fue trasladado primero al centro de salud de Pinoso, por una cuestión de cercanía, y, desde ahí, llevado en un helicóptero medicalizado hasta el hospital Doctor Balmis de Alicante.
Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo que trata de averiguar si hay un censo de perros potencialmente peligroso (PPP) en la zona, a fin de esclarecer de qué animal se trató y quién es su dueño.
El año pasado, por estas fechas, la Región fue escenario de un suceso similar, en el que un niño de 4 años resultó herido tras recibir un mordisco de un perro de raza American bully en Torreagüera, Murcia.
Varias llamadas alertaron a Emergencias: había un animal peligroso suelto y había mordido a un escolar, que se encontraba sangrando y llorando. Afortunadamente, estaba consciente.
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