Sucesos
Atraca una farmacia de Lo Pagán y huye con el dinero de la caja: “Se llevó hasta las monedas”
El sospechoso, al que buscan Policía Local y Guardia Civil, aprovechó que no había nadie tras el mostrador de la botica para entrar y robar el efectivo que encontró
Los Cuerpos de Seguridad buscan a un individuo que atracó este Lunes Santo por la tarde una farmacia de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, informan fuentes cercanas al caso.
El sospechoso, al que buscan Policía Local y Guardia Civil, aprovechó que no había nadie tras el mostrador de la botica para entrar y robar el efectivo que había.
Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron al sujeto, que accedió encapuchado y perpetró el asalto en unos minutos y, según evidencian las imágenes captadas, sin llegar a cruzarse con nadie en el interior del local.
El encapuchado vacío la caja y “se llevó hasta las monedas”, afirmaron las mismas fuentes.
El hombre vestía de oscuro y, según las imágenes, es de complexión delgada. Tras recibir el aviso de los responsables de la farmacia, ubicada junto a la iglesia de la población, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, en poder de los cuales ya están las grabaciones.
El caso es competencia del Instituto Armado, que espera identificar, localizar y arrestar en breve al individuo, autor de un robo con fuerza en las cosas.
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