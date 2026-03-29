Fuga frustrada
Dos presos de la cárcel barcelonesa de Brians 2 intentan escapar subiendo al tejado de la prisión
Los funcionarios de la prisión han logrado desbaratar el intento de huida de los dos encarcelados, que se habían escondido tras una instalación eléctrica mientras no eran vigilados y luego subieron a la cubierta
Germán González
Dos presos del Centro Penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, han intentado fugarse esta pasada madrugada de la cárcel accediendo al tejado del módulo en que se hallan internos. No obstante, los funcionarios de la prisión han frustrado la tentativa.
Los dos encarcelados que han tratado de escapar están ubicados en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT). Fuentes penitenciarias han explicado que se colaron por detrás de una instalación eléctrica aprovechando que no estaban siendo vigilados y permanecieron allí hasta que subieron a la cubierta para intentar huir.
El Departament de Justícia ha informado de que "la actuación rápida y coordinada del personal penitenciario ha permitido detectar la incidencia de manera inmediata, activar los protocolos de seguridad y localizar a los internos en pocos minutos", con lo que han evitado que la huida culminara.
Una vez localizados, los internos han sido retenidos y trasladados nuevamente al DERT. Allí se han aplicado las medidas de seguridad correspondientes de acuerdo con los protocolos establecidos, según la conselleria. Justícia ha afirmado que la intervención se ha desarrollado sin que se hayan producido incidentes graves y la normalidad se ha restablecido en el centro con rapidez.
De acuerdo con los procedimientos habituales en este tipo de situaciones, se ha autorizado el traslado de los internos a otros centros penitenciarios. Justícia ha aplaudido "la profesionalidad, la capacidad de respuesta y la coordinación de los funcionarios del centro". Ha valorado que han sido "determinantes para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio público penitenciario".
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