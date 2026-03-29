Detenido un hombre por robar 15 pistolas de juguete de un centro comercial de Lorca

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil porque, presuntamente, robó 15 pistolas láser de juguete, un equipo de audio, uno de luz y una máquina de humo. El valor total de todos los bienes, según informaron los agentes a través de una nota de prensa, es de 11.000 euros. Asimismo, comunicaron que el detenido tiene 42 años y un "abultado historial delictivo".

Los bienes sustraídos fueron recuperados por las autoridades. La tienda que sufrió el hurto se dedica al ocio y a la celebración de eventos que incluyen "combate con pistolas láser".

El ladrón utilizó un carrito de la compra para llevarse los objetos del almacén. De acuerdo con la Guardia Civil, realizó para ello "varios viajes" con el carro, lo que facilitó que las cámaras de seguridad captaran con claridad su identidad.

En esta línea, explican que para la investigación fueron fundamentales estos dispositivos de grabación. En las imágenes se ve cómo un hombre, de forma natural, accede al almacén del comercio con un carrito de la compra y empieza a sacar el material. La forma de actuar del detenido da a entender que no era un profesional.

Todos los objetos robados por el detenido encima de una mesa. / Guardia Civil

Pena del delito

El delito de hurto, regulado en el artículo 234 del Código Penal, se produce cuando una persona se apropia de un bien ajeno sin la autorización de su dueño y sin usar violencia o intimidación. Para que se considere delito de robo, el sujeto tiene que usar la fuerza para romper límites o intimidar al personal del local. Si el presunto ladrón de este caso hubiera roto una vitrina o forzado la apertura de una puerta, se podría considerar robo.

En este sentido, la pena por hurto varía dependiendo de la cantidad de dinero. Si el valor no supera los 400 euros, se considera un delito leve y la pena es una multa de 1 a 3 meses. En el caso de que se supere dicha cantidad, habrá pena de cárcel de 6 a 18 meses. También se tienen en cuenta otros elementos como la reincidencia o el uso de otras estrategias para inhabilitar los sistemas de seguridad.

La condena podría ser mayor si la persona ha sido detenida previamente 3 veces por delitos contra el patrimonio —aunque sean de carácter leve—. En este caso, también se deberá cumplir prisión durante una cantidad de tiempo entre 6 y 18 meses.

Todo podría agravarse si concurren varias circunstancias que se recogen en el artículo 235 del Código Penal. Sería, por ejemplo, sustraer cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, bienes de primera necesidad y que provocan desabastecimiento y grave quebranto a un servicio público, un valor demasiado alto de lo robado, poner en peligro a otras vidas y la reincidencia.