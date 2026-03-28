La reyerta en el puente rojo de Alguazas fue un ajuste de cuentas entre dos familias rivales desde hace años

La reyerta en el puente rojo de Alguazas, que se saldó con dos heridos, fue un ajuste de cuentas entre dos familias enfrentadas desde hace años, indican fuentes cercanas al caso, que se encuentra en fase de investigación por la Guardia Civil.

La investigación, recién iniciada, permitió confirmar que víctimas y agresores se conocían y que latía entre ellos un conflicto previo de larga duración. La Benemérita, según las pesquisas ya practicadas y los testimonios recabados, cree que uno de los grupos fue a buscar a los otros implicados al lado del puente que pertenece a Molina de Segura, donde residen.

Además, investigan si un grave suceso que tuvo lugar hace unos meses, y que casi mata a un hombre, está relacionado con la pelea del Viernes de Dolores de madrugada.

El escenario, un antiguo puente ferroviario que conecta los municipios de Alguazas y Molina de Segura y que hace las veces de cruce de varias rutas, entre ellas la Vía Verde hacia Caravaca de la Cruz. Poco antes de las dos y media de la mañana saltaba la alarma: se estaba produciendo una reyerta entre varias personas y algunas de ellas portaban armas de fuego.

Dos heridos en la riña

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Alguazas y sanitarios del 061, en una ambulancia. Al llegar, encontraron a dos personas, un hombre y una mujer, que precisaban de asistencia médica, dado que presentaban lesiones. Afortunadamente, estas dos personas se encontraban conscientes y no tenían heridas de gravedad. Sí evidenciaban golpes y contusiones, por los cuales recibieron una cura in situ, sin necesidad de traslado a un hospital.

Ninguna de estas dos personas (la mujer, de 36 años; el varón, de 46) tenía heridas por arma de fuego.

Volviendo al sucesos que estaría vinculado a esta pelea, casi cuesta la vida a un varón, que pasó tiempo en el hospital, hasta que se recuperó de sus lesiones. Este hombre habría sido atacado a propósito, aunque afortunadamente sobrevivió, informan las mismas fuentes.

Una de las hipótesis con las que trabajan los investigadores es que lo sucedido en el puente tendría como objetivo vengar aquel suceso, aunque el círculo de violencia no se cierra y serían más los problemas existentes entre ambas familias, las dos de origen español y residentes en la Vega Media.

Por el momento, no se han practicado detenciones por lo acontecido en el puente rojo. El Instituto Armado trabaja para reunir suficientes indicios para identificar, localizar y detener a los autores.