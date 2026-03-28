Accidente laboral
Muere un trabajador aplastado por una máquina en la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa en Murcia
La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga cómo este hombre acabó cayendo en la compactadora y si falló algún sistema de seguridad
Un hombre ha muerto este sábado tras sufrir un accidente laboral en el centro de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa, en el municipio de Murcia, informan fuentes cercanas al caso. De la investigación, recién iniciada, se ha hecho cargo la Guardia Civil.
Sobre las seis y media de la mañana, los Bomberos de Murcia recibieron el aviso: se requería su presencia en el centro donde se tratan los desechos generados en el municipio, el cual fue inaugurado en 2014 y cuenta con varias plantas. La razón: tenían que extraer de una máquina compactadora a un trabajador que se encontraba en el interior de la misma, y que, según los indicios, ya se encontraba fallecido.
Al lugar, donde ya se había movilizado la Policía Judicial del Instituto Armado, se desplazaron nueve efectivos del Parque de Espinardo en dos vehículos, un primera salida y un polisocorro.
Los profesionales sacaron el cuerpo de la máquina. El hombre, un empleado del lugar, habría sufrido un aplastamiento y presentaba lesiones incompatibles con la vida. Después de extraer los restos mortales, los efectivos regresaron al parque sobre las ocho y media de la mañana.
La principal teoría, el accidente
Con las pesquisas recién iniciadas, la principal teoría es que se trató de un fallecimiento accidental. Los investigadores tendrán que esclarecer ahora si el sistema de seguridad de la prensa de compactado de restos falló. Para ello, se requerirá documentación la empresa responsable del centro con el fin de aclarar lo ocurrido y corroborar si se cumplieron todas las medidas y todos los protocolos que se han de poner en marcha para velar por la seguridad de los trabajadores.
El protocolo manda que los hechos sean puestos en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región, al tratarse de un accidente laboral.
Los restos mortales fueron trasladados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se realizará la pertinente autopsia. Una primera inspección ocular reveló que el hombre presentaba heridas por compresión.
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