Cárcel para los sospechosos de integrar una banda de narcotraficantes en Molina de Segura y Murcia: ocultaban 5 kilos de coca en un coche

La Policía Nacional asestaba un nuevo golpe al narcotráfico en la Región de Murcia con el arresto, el jueves, de un hombre que, presuntamente, traficaba con droga desde un domicilio de la urbanización Altorreal, un complejo residencial ubicado en Molina de Segura, como adelantó este periódico. Sin embargo, no fue la única detención de la jornada: se practicaron cinco, tanto en el citado municipio de la Vega Media como en la capital de la Región.

Este sábado, el magistrado de guardia del Tribunal de Instancia de Murcia, titular de la plaza número siete, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cinco, indican fuentes judiciales. Se les investiga por un delito de tráfico de drogas —cocaína— "cometido en el seno de una organización criminal y en cantidad de notoria importancia", detallan las mismas fuentes. Y es que, en el marco del operativo, la Policía requisó 5 kilos de coca ocultos en un coche y presumiblemente listos para su venta en el mercado ilícito.

A una de las personas investigadas se le atribuye, además, un delito de tenencia ilícita de armas, destacan desde el juzgado.

Almacenes en casas y una nave industrial

Especialistas de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco) de la Policía Nacional llevaban tiempo tras la pista de estos individuos, que presuntamente integrarían una banda que estaba empleando casas y una nave industrial de la Región para guardar droga (e ir dándole salida).

La captura del vecino de Molina de Segura se llevaba a cabo de madrugada, tras un tiempo de pesquisas que se remontaría meses atrás. Orden judicial en mano, un amplio despliegue policial tomaba la casa del sospechoso, en la calle Castillo de Aledo, y procedía a su arresto como presunto autor de un delito de narcotráfico.

Horas después, sobre las cuatro de la tarde, se procedió al registro tanto de la vivienda (un bajo) como del trastero y el vehículo del varón, que asistía al mismo con las manos esposadas en su espalda. No fueron los únicos emplazamientos que inspeccionaron los miembros del cuerpo, entre los que se encontraban profesionales de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia, además de los citados especialistas antidroga.