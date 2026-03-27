Tres detenidos por robar en viviendas aisladas en la zona rural de Caravaca de la Cruz

La Guardia Civil, en el marco del ‘Plan contra el robo en viviendas’, ha desarrollado en el municipio de Caravaca de la Cruz una investigación para esclarecer varios robos, cometidos en viviendas de las pedanías de Caneja y Barranda, que ha culminado con la detención de tres experimentados delincuentes como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza, indica el cuerpo en una nota.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando en el Puesto de la Guardia Civil de Archivel se denunciaron varios robos. En una de las denuncias, el perjudicado comunicó la sustracción de herramientas y aperos agrícolas de un garaje anexo a su casa, ubicada en la pedanía caravaqueña de Caneja.

En otro inmueble, que estaba siendo construido a modo de casa piloto en la pedanía de Barranda, se produjo el robo de la verja de hierro que daba acceso al zaguán de la vivienda.

La Guardia Civil examinó los escenarios delictivos y obtuvo una serie de indicios que hicieron sospechar de conocidos delincuentes vecinos de otra cercana pedanía caravaqueña.

Colaboración de la Policía Local de Caravaca de la Cruz

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, descubrió que algunos de los objetos robados podían encontrarse en el domicilio de los sospechosos. Los agentes localizaron las herramientas robadas, así como también un grupo electrógeno, sustraído de una casa de campo, un robo del que su dueño aún no se había percatado.

La Guardia Civil también localizó la verja de hierro robada de la vivienda piloto de Barranda. La verja se encontraba en un lugar visible del domicilio de uno de los sospechosos.

La investigación finalizó con la detención de tres hombres como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza en vivienda.

Se trata de tres experimentados delincuentes, vecinos de Caravaca de la Cruz, que conocían la zona, lo que les sirvió para seleccionar viviendas aisladas y huir por veredas conocidas.

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La Guardia Civil ha recuperado la práctica totalidad de los objetos robados.