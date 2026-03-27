Andalucía
Un preso mata a su compañero de celda en la cárcel de Sevilla I
Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este viernes en este centro penitenciario, donde se ha desencadenado una pelea entre internos que ha acabado con el supuesto homicidio de uno de ellos
Carlos Doncel
Un preso ha matado presuntamente a su compañero de celda en la cárcel de Sevilla I, según fuentes cercanas a los hechos. El suceso ha tenido lugar en la madrugada de este viernes en un módulo de este centro penitenciario, donde se ha desencadenado una pelea entre estos dos internos en la que el supuesto agresor ha atacado a la víctima hasta acabar con su vida, tal como apuntan estas mismas voces.
Tras confirmar el fallecimiento de este preso, adelantado de Diario de Sevilla, la Policía Nacional se ha trasladado hasta la cárcel de Sevilla I para "abrir una investigación que aclare lo sucedido", tal como confirman desde el Cuerpo. Por el momento, no han trascendido los detalles de cómo se originó la disputa ni la identidad y edad del interno que ha muerto.
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- El joven detenido por la muerte de la vecina de Puente Tocinos en un atraco, ante el juez
- Las carreteras de la Región de Murcia se preparan para 825.000 desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa
- El detenido por matar a Carmelina en un atraco en Puente Tocinos, a la cárcel: su novia lo señaló como uno de los autores del asalto mortal
- Solicitan medidas cautelares para el paso de ‘La Burrica’ en Cehegín y que no procesione el próximo Domingo de Ramos
- Higinio Pérez se empeña en quitar la llave del Real Murcia a Felipe Moreno