Tunearon dos viviendas en Alcantarilla para disimular el fuerte olor de sus plantaciones de marihuana: hay seis detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo indoor situadas en dos inmuebles en Alcantarilla y detenido a seis personas que se ocupaban, presuntamente, del mantenimiento de estos cultivos, informa el cuerpo en una nota. Se trataba de dos inmuebles tuneados para disimular el fuerte olor de la sustancia.

Según el comunicado policial, "el registro de la primera vivienda permitió intervenir a los agentes 350 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, además de numeroso material utilizado para este tipo de plantaciones tipo indoor", en concreto "22 transformadores, 13 ventiladores, 9 focos led, 6 equipos de aire acondicionado, filtros de carbono y extractores". Ahí se detuvo a una persona.

La Policía Nacional desmantela dos plantaciones indoor de marihuana y detiene a seis personas. / CNP

Asimismo, "la segunda plantación de marihuana desmantelada estaba distribuida en varias habitaciones del inmueble procediendo a la detención de las cinco personas encargadas de su conservación, interviniendo más de 250 plantas en avanzado estado de crecimiento cerca del momento de su recolección y secado para su venta y distribución", indica la Policía.

Se da la circunstancia de que "las viviendas habían sido modificadas para albergar las plantaciones con sistemas sofisticados para ocultar los fuertes olores y dificultar la detección de la actividad ilícita y evadir así la acción de la Justicia", explica el cuerpo.

Las seis personas arrestadas, tras pasar por el juzgado de Guardia, quedaron en libertad con cargos por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Inseguridad y riesgo de incendio constante

En España, las condenas por cultivo de marihuana, una droga que (según se estima) no perjudica gravemente la salud, son casi simbólicas.

De hecho, si las partes pactan y se conforman, la pena se acaba quedando en unos pocos meses de cárcel y los traficantes no llegan a pisar la cárcel, lamenta en demasiadas ocasiones la Policía.

En el caso de Alcantarilla, recalca el cuerpo, "ambas plantaciones habían generado una importante sensación de inseguridad subjetiva, numerosas molestias a los vecinos de la zona debido al constante trasiego de personas consumidoras de este tipo de sustancias, ruidos, insalubridad y fuertes olores, además de los problemas derivados de los enganches fraudulentos a la red eléctrica donde el riesgo de incendio era permanente".