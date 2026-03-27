Sucesos
Investigan una reyerta con pistolas en el puente rojo que conecta Alguazas y Molina de Segura
Heridas dos personas, un hombre de 46 años y una mujer de 36, en la pelea, que tuvo lugar de madrugada en este emplazamiento natural que se halla en la Vía Verde
El escenario, un antiguo puente ferroviario que conecta los municipios de Alguazas y Molina de Segura y que hace las veces de cruce de varias rutas, entre ellas la Vía Verde hacia Caravaca de la Cruz.
Poco antes de las dos y media de la mañana saltaba la alarma: se estaba produciendo una reyerta entre varias personas y algunas de ellas portaban armas de fuego, indican fuentes cercanas al caso.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Alguazas y sanitarios del 061, en una ambulancia. Al llegar, encontraron a dos personas, un hombre y una mujer, que precisaban de asistencia médica, dado que presentaban lesiones.
Afortunadamente, estas dos personas se encontraban conscientes y no tenían heridas de gravedad. Sí evidenciaban golpes y contusiones, por los cuales recibieron una cura in situ, sin necesidad de traslado a un hospital.
Ninguna de estas dos personas (la mujer, de 36 años; el varón, de 46) tenía heridas por arma de fuego.
Investigación en marcha
La Guardia Civil es el cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Por las características del suceso, fuentes próximas al caso detallaron que no se descarta que se tratase de algún tipo de ajuste de cuentas o pelea entre rivales.
El testimonio de los dos heridos será clave a la hora de esclarecer qué aconteció. Al parecer, conocían a sus atacantes. Las pesquisas se encuentran en marcha y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido.
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