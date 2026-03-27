Cullera
Detenido un médico de un centro de salud de Valencia por agredir sexualmente a dos pacientes en la consulta
La Guardia Civil cree que hay muchas más víctimas: "Si cree que usted ha podido ser víctima, póngase en contacto con la Guardia Civil de Cullera"
M. Vázquez/T. Domínguez
La Guardia Civil ha detenido a un médico que ejercía en un centro de salud de Cullera como autor de, al menos, dos delitos de agresión sexual, aunque los agentes sospechan que puede haber decenas e incluso centenares de víctimas.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer en el cuartel del Instituto Armado de dicha localidad valenciana. Según su relato, había ido a urgencias del centro de salud de Cullera debido a que sufría un cuadro de malestar general y, allí, el facultativo que la atendió realizó varias acciones que hicieron que se sintiese violentada sexualmente. Todo ello ocurrió con el pretexto de que era necesario para la atención médica.
Tras presentar la denuncia, los agentes del. puesto principal de Cullera abrieron una investigación y hallaron una segunda mujer que aseguró haber vivido hechos similares a los denunciados. Una vez localizadas estas dos víctimas, y dada la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del médico: un hombre de 35 años y nacionalidad venezolana-francesa, al que se le atribuyen dos presuntos delitos de agresión sexual.
El sospechoso fue puesto a disposición de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca número 1, cuyo titular dictó dos órdenes de alejamiento que le impiden acercarse a las víctimas y a los centros médicos de la localidad donde ejercía como médico. El facultativo ha sido ya separado del servicio.
Los investigadores del Instituto Armado están convencidos de que, además de estas dos víctimas, hay muchas más que no se han atrevido a denunciar, por eso han hecho un llamamiento en el que piden a la ciudadanía que acuda al cuartel de Cullera si ha vivido algo similar: "Si cree que usted ha podido ser víctima, póngase en contacto con la Guardia Civil de Cullera", piden.
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