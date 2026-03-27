Alerta en la A-7 por el incendio de un camión entre Las Torres de Cotillas y Javalí Nuevo

El incendio de en un camión ha generado momentos de tensión a primera hora de este viernes en la autovía A-7, a la altura de la salida hacia Las Torres de Cotillas y Javalí Nuevo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El aviso se ha recibido en torno a las 07:23 horas, cuando más de una decena de llamadas alertaban de la presencia de un vehículo pesado envuelto en llamas en este punto de la vía, una zona de tránsito habitual en hora punta matinal.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia, que se han hecho cargo de las labores de control y extinción del fuego, que ha causado una gran columna de humo negro. Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio, aunque no se descarta que pudiera tratarse de una avería mecánica o un fallo en el propio vehículo.

A pesar de la aparatosidad del incidente, el 112 ha confirmado que no se han registrado heridos. El incendio sí ha podido provocar retenciones puntuales en la zona mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y se aseguraba el entorno.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al circular por este tramo y atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de emergencia y señalización vial, especialmente en situaciones que puedan afectar a la visibilidad o a la fluidez del tráfico.