Un trabajador sufre graves quemaduras al caerle betún caliente en una empresa de Lorca

Un hombre de 54 años ha resultado herido este jueves con quemaduras graves después de que le cayera betún caliente encima mientras se encontraba en una empresa de asfaltos del polígono Serrata, en Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso del accidente a las 11.08 horas. Según la llamada, el herido, conductor de un camión, sufrió las quemaduras en las instalaciones de la empresa por causas que no han trascendido.

El suceso tuvo lugar en una empresa del polígono Serrata / 112

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado por los sanitarios, el trabajador fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

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El suceso ha sido puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.