Sucesos
Un trabajador sufre graves quemaduras al caerle betún caliente en una empresa de Lorca
El hombre, de 54 años, fue atendido por emergencias en el polígono Serrata y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca
Un hombre de 54 años ha resultado herido este jueves con quemaduras graves después de que le cayera betún caliente encima mientras se encontraba en una empresa de asfaltos del polígono Serrata, en Lorca.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso del accidente a las 11.08 horas. Según la llamada, el herido, conductor de un camión, sufrió las quemaduras en las instalaciones de la empresa por causas que no han trascendido.
Hasta el lugar se desplazó de inmediato una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado por los sanitarios, el trabajador fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.
El suceso ha sido puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Dos detenidos por la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años a la que asaltaron para robarle en Puente Tocinos
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- El Cristo de los Toreros es llevado hoy de su convento en el Malecón a San Nicolás para salir en la procesión del Viernes de Dolores
- Un mal negocio para el Real Murcia: Álex Rubio no se apellidaba Rubinho
- La UMU aumentará las plazas en el Grado en Física y las bajará en Psicología: así queda la oferta académica del próximo curso