Investigación
Nuevo golpe al narcotráfico en la Región de Murcia: detenido por trapichear con droga desde una vivienda de la urbanización Altorreal
Amplio despliegue de la Policía Nacional para arrestar de madrugada al sospechoso, que asiste, horas después, al registro de su bajo, del vehículo y del trastero
La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en la Región de Murcia con el arresto de un sujeto que, presuntamente, traficaba con droga desde un domicilio de la urbanización Altorreal, en Molina de Segura, indican fuentes cercanas al caso.
La captura se llevaba a cabo de madrugada, tras un tiempo de pesquisas. Orden judicial en mano, un amplio despliegue policial tomaba la casa del sospechoso, en la calle Castillo de Aledo, y procedía a la detención del individuo.
Horas después, sobre las cuatro de la tarde, se procedió al registro tanto de la vivienda (un bajo) como del trastero y el vehículo del varón, que asistía al mismo con las manos esposadas en su espalda.
Se trata de un operativo de la Policía Nacional de Murcia en el cual participaron profesionales de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia, además de los especialistas antidroga.
- El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos
- Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: 'La próxima visita te la haré al cementerio
- Dos detenidos por la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años a la que asaltaron para robarle en Puente Tocinos
- Una emblemática confitería murciana abrirá en San Antón tras el vacío que dejó el cierre de Ricardo
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- El Cristo de los Toreros es llevado hoy de su convento en el Malecón a San Nicolás para salir en la procesión del Viernes de Dolores
- Un mal negocio para el Real Murcia: Álex Rubio no se apellidaba Rubinho
- La UMU aumentará las plazas en el Grado en Física y las bajará en Psicología: así queda la oferta académica del próximo curso