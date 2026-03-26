Nuevo golpe al narcotráfico en la Región de Murcia: detenido por trapichear con droga desde una vivienda de la urbanización Altorreal

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en la Región de Murcia con el arresto de un sujeto que, presuntamente, traficaba con droga desde un domicilio de la urbanización Altorreal, en Molina de Segura, indican fuentes cercanas al caso.

La captura se llevaba a cabo de madrugada, tras un tiempo de pesquisas. Orden judicial en mano, un amplio despliegue policial tomaba la casa del sospechoso, en la calle Castillo de Aledo, y procedía a la detención del individuo.

Horas después, sobre las cuatro de la tarde, se procedió al registro tanto de la vivienda (un bajo) como del trastero y el vehículo del varón, que asistía al mismo con las manos esposadas en su espalda.

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Se trata de un operativo de la Policía Nacional de Murcia en el cual participaron profesionales de la Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia, además de los especialistas antidroga.