Intervenidas más de 200.000 latas de refrescos sin etiquetado en español en un almacén de Los Alcázares

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma, ha intervenido más de 200.000 latas de bebidas carbonatadas sin alcohol con irregularidades en el etiquetado en un almacén de distribución ubicado en Los Alcázares.

En concreto, los agentes del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Benemérita y los inspectores de Salud inmovilizaron 202.608 envases y denunciaron al responsable del establecimiento por una presunta infracción de la Ley 4/1996, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

La actuación se puso en marcha a principios de mes, después de que efectivos del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en Jaén alertaran a sus homólogos murcianos tras localizar 48.401 bebidas carbonatadas sin alcohol sin etiquetado en español en un almacén de esa provincia.

A partir de ahí, la investigación permitió reconstruir la trazabilidad de los productos e identificar que las bebidas habían sido suministradas por un almacén mayorista de la Región de Murcia. Las pesquisas condujeron finalmente hasta una distribuidora situada en el municipio de Los Alcázares.

Una vez localizado el punto de origen, la Guardia Civil se coordinó con la Consejería de Salud para llevar a cabo una inspección conjunta en la mercantil, dentro de una actuación orientada a garantizar la salud pública y la seguridad alimentaria, ante la posibilidad de que se tratara de productos falsificados o de baja calidad.

Durante la inspección, los agentes y técnicos hallaron más de 202.000 latas de refrescos de distintas marcas populares. Según comprobaron, todos los envases carecían del correspondiente etiquetado en español y del marcado CE comunitario.

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Ante estas deficiencias, las bebidas fueron precintadas e inmovilizadas, al tiempo que se levantó la correspondiente acta de denuncia contra el responsable del almacén distribuidor.