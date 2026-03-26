Accidente de tráfico
Una furgoneta da varias vueltas de campana en Jumilla y deja siete heridos
El siniestro en la RM-403 obligó a intervenir a emergencias y trasladar a los afectados al hospital de Yecla
Siete personas han resultado heridas este jueves al salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que viajaban cuando circulaban por la carretera RM-403, que conecta Jumilla con Ontur.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del accidente a las 7.35 horas. Los alertantes indicaban que el vehículo había dado varias vueltas de campana y había quedado volcado a la altura del kilómetro 12, dentro del término municipal de Jumilla.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y varias ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
Tras ser atendidos y estabilizados en el lugar, los siete heridos, todos ellos varones con edades comprendidas entre los 22 y los 60 años, fueron trasladados al hospital Virgen del Castillo de Yecla. Según fuentes sanitarias, las lesiones que presentan, en principio, no revisten gravedad.
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