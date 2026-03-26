Sucesos
El joven detenido por la muerte de la vecina de Puente Tocinos en un atraco, ante el juez
El sospechoso, de nacionalidad española y nacido en 2006, pasa tres noches en los calabozos policiales y es llevado al Juzgado: de ahí, previsiblemente, a prisión
El joven detenido por su presunta implicación en la muerte de Carmelina, la mujer de 89 años que falleció al no poder sobreponerse de las heridas que le causaron los dos sujetos que la asaltaron en la calle en Puente Tocinos en noviembre pasaba este jueves a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Murcia.
El sospechoso, de nacionalidad española y nacido en 2006, fue trasladado al Juzgado de Guardia de Murcia tras pasar tres noches en los calabozos policiales. De la Ciudad de la Justicia será conducido, previsiblemente, al penal de Sangonera, donde ingresan quienes están en régimen de prisión provisional, apuntan fuentes judiciales.
Otros asaltos en su currículum
Este joven es un viejo conocido de los Cuerpos de Seguridad, con fichas abiertas ya en las comisarías: se dedicaría, supuestamente, a cometer robos mediante el método del tirón y contaría en su currículum con otras víctimas en la vía pública, antes del ataque mortal a Carmelina.
La Policía Nacional arrestó a este sospechoso tras una investigación que se prolongó durante meses y durante la cual los profesionales del Grupo de Homicidios y de la Policía Judicial peinaron las imágenes de las cámaras de seguridad y realizaron numerosas pesquisas sobre el terreno.
Los investigadores cuentan con indicios sólidos para determinar que se trata de uno de los dos individuos que en noviembre abordaron a la víctima en plena calle Mayor de Puente Tocinos para robarle la cadena que llevaba al cuello. Durante el asalto, la mujer fue arrojada al suelo y los atacantes huyeron en un patinete eléctrico.
Además del arresto del joven, los agentes detuvieron a su compañera sentimental por un presunto delito de encubrimiento. La chica, una española de 19 años, fue puesta en libertad a las pocas horas tras asegurar que no tenía conocimiento de lo sucedido.
Le habría estado dando cobijo
La joven fue arrestada porque, supuestamente, habría estado ayudando al sospechoso durante los meses en los que se mantuvo oculto, tras tener conocimiento de la muerte de Carmelina.
La chica continúa investigada: sobre ella pesan cargos por encubrimiento. No obstante, salió por su pie de comisaría horas después de su detención.
La operación de arresto de ambos incluyó también un registro en una vivienda de la ciudad de Murcia, en la zona del hospital La Vega.
La Policía continúa con las pesquisas en marcha para identificar, localizar y detener al segundo de los asaltantes
La operación sigue abierta, dado que los atracadores eran dos: Policía mantiene la búsqueda del segundo implicado. Tanto el arrestado como el otro sospechoso se enfrentan a cargos por robo con violencia y homicidio, aunque fuese involuntario.
El suceso ocurrió un miércoles por la noche, cuando la mujer regresaba a su casa y fue asaltada en el cruce de la calle Ermita Vieja con la calle Mayor. Tras la agresión, fue trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca, donde murió cuatro días después como consecuencia de la rotura de cadera y varias costillas.
Los investigadores sostienen que Carmelina fue una "víctima de oportunidad", ya que, según su hipótesis, los asaltantes la eligieron al verla mayor, vulnerable y detenida en un semáforo.
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