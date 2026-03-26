El detenido por matar a Carmelina en un atraco en Puente Tocinos, a la cárcel: su novia lo señaló como uno de los autores del asalto mortal

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia mandaba este jueves a la cárcel al joven detenido por su presunta implicación en la muerte de Carmelina, la mujer de 89 años que falleció al no superar las lesiones que le causaron los dos individuos que la asaltaron en la calle en Puente Tocinos en noviembre.

El sospechoso, de nacionalidad española y nacido en el año 2006, fue trasladado por la Policía Nacional al Juzgado de Guardia de Murcia este jueves por la mañana, tras pernoctar durante tres noches en los calabozos policiales.

De la Ciudad de la Justicia, a la cárcel. En la Región hay dos penitenciarías: el de Sangonera, donde habitualmente ingresan los reos en régimen de prisión provisional, y el de Campos del Río, el más grande de la Comunidad.

En dependencias policiales, se acogió a su derecho a no declarar y no quiso revelar quién iba con él el día del asalto

Se da la circunstancia de que en esta última prisión existe un módulo de jóvenes, a los que se les llama en el argot 'menores', que son reclusos con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Al ser este sospechoso menor de 21 años, previsiblemente su destino final sea el penal de Murcia II, esto es, Campos del Río.

Pasa a disposición judicial uno de los detenidos por la muerte de Carmelina en Murcia / Israel Sánchez

Los investigadores cuentan con indicios sólidos para determinar que se trata de uno de los dos individuos que en noviembre abordaron a la víctima en plena calle Mayor de Puente Tocinos para robarle la cadena que llevaba al cuello. Durante el asalto, la mujer fue arrojada al suelo y los atacantes huyeron en un patinete eléctrico.

Su novia lo admitió

El sospechoso, en dependencias policiales, se acogió a su derecho a no declarar y no quiso revelar quién era la persona que iba con él el día del asalto, apuntan fuentes judiciales.

Sí lo hizo su compañera sentimental, una chica española de 19 años que, aunque quedó libre tras pasar por comisaría, sigue investigada como presunta autora de un delito de encubrimiento.

La joven fue arrestada porque, supuestamente, habría estado ayudando al sospechoso durante los meses en los que se mantuvo oculto, tras la muerte de Carmelina.

Aunque insistió en que ella no tenía nada que ver en lo sucedido, sí reconoció que, en un momento dado, tuvo conocimiento de que su pareja había sido el responsable del atraco mortal.

Pese a contar con esa información, la chica no contactó con la Policía para comunicar que sabía que su pareja estaba detrás del fallecimiento de la vecina, razón por la cual se la considera autora de un delito de encubrimiento.

Atracó a otras personas antes

Este joven es un viejo conocido de los Cuerpos de Seguridad, con fichas abiertas ya en las comisarías: se dedicaría, supuestamente, a cometer robos mediante el método del tirón y contaría en su currículum con otras víctimas en la vía pública, antes del ataque mortal a Carmelina.

La Policía Nacional añun tiene trabajo por delante, dado que los atracadores eran dos: los investigadores mantienen en marcha la búsqueda del segundo implicado.

Tanto el arrestado como el otro sospechoso se enfrentan a cargos por robo con violencia y homicidio, dado que, aunque no tuviesen intención de causar la muerte a la octogenaria, el caso es que la mujer acabó expirando días después en el Virgen de la Arrixaca, hospital al que fue llevada en ambulancia tras el atraco.

Los investigadores sostienen que Carmelina fue una "víctima de oportunidad", ya que, según su hipótesis, los asaltantes la eligieron al verla mayor, vulnerable y detenida en un semáforo.

El suceso ocurrió un miércoles por la noche, cuando la mujer regresaba a su casa y fue asaltada en el cruce de la calle Ermita Vieja con la calle Mayor de Puente Tocinos.