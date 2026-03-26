Atascos kilométricos por un accidente con dos coches implicados en la salida de Juan Carlos I en Murcia

Un accidente con dos coches implicados en la salida de Juan Carlos I, en el municipio de Murcia, dio lugar a que se produjesen atascos kilométricos este jueves a primera hora de la tarde. El choque se saldó sin heridos de gravedad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.35 de la tarde, en la carretera MU-33, en sentido Cartagena. Se trató de una colisión por alcance, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Uno de los vehículos quedó en medio del asfalto, obstaculizando la circulación: no podía moverse del carril central, apuntan las mismas fuentes.

Numerosos conductores quedaron 'varados' en el asfalto, sin poder avanzar hasta que el automóvil siniestrado en cuestión pudo ser movido, con lo que la carretera quedó despejada y la circulación volvió a restablecerse.

Vehículos parados como consecuencia del accidente. / L. O.

Algunos de los testigos apuntaron que uno de los turismos siguió la marcha tras el choque: otros afirmaron que se detuvo más adelante.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una unidad médica de emergencia (UME) para atender a una mujer que, según los testigos, precisaba de asistencia sanitaria.