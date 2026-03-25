Roban 24 kilómetros de cable de cobre de las obras de la A-30 a su paso por Murcia

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investiga a dos mujeres, vecinos de Caravaca de la Cruz y Calasparra, por robar cerca de 24.000 metros de cable de cobre en el plazo de un mes de las obras de remodelación de la autovía A-30 a su paso por la ciudad de Murcia. El valor del cableado es superior a los 8.000 euros.

La operación 'Straivas' se inició cuando guardias civiles de los equipos ROCA (contra robos en el campo) realizaban una serie de inspecciones en centros de gestión de residuos metálicos de la comarca del Noroeste.

Como es habitual, los agentes chequeaban estos establecimientos para comprobar la posible venta de materiales robados en explotaciones agrícolas y ganaderas tales como maquinaria agrícola, herramientas, cabezales de riego y también cable de cobre. De esta forma detectaron la venta de grandes partidas de cable de cobre de origen dudoso.

Las pesquisas practicadas permitieron averiguar que el material procedía de las obras de remodelación de la autovía A-30, a su paso por la capital murciana, donde se estaban realizando tareas de sustitución del cable del alumbrado.

La empresa concesionaria de la obra reconoció como propio el material y descubrió, de esta forma, por qué habían llegado tan pocos metros del cable retirado a las naves de la empresa.

La operación 'Straivas' ha finalizado con la detención de dos hombres y la investigación de dos mujeres, todos ellos como presuntos autores de delito de hurto, según informa la Benemérita en un comunicado.

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Se da la circunstancia que la infraestructura que estaba siendo desmantelada cuenta con más de 160 kilómetros de cable de cobre, por lo que el esclarecimiento de este delito y la detención de los presuntos autores ha impedido la continuidad de la actividad delictiva descubierta.