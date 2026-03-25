Dos detenidos por la muerte de Carmelina, la vecina de 89 años a la que asaltaron para robarle en Puente Tocinos

La Policía Nacional ha detenido a uno de los dos individuos que en noviembre mataron a una mujer de 89 años, Carmelina, tras abordarla en plena calle Mayor de Puente Tocinos, en Murcia, para robarle la cadena que llevaba al cuello, indican fuentes judiciales.

Este sujeto pasará a disposición de la autoridad judicial este jueves, en la Ciudad de la Justicia de Murcia, tras pasar tres noches en los calabozos, añaden las mismas fuentes.

Tras meses de una investigación ardua que incluyó visualización de cámaras de seguridad y mucho trabajo sobre el terreno, las pesquisas dieron sus frutos. Los expertos del Grupo de Homicidios capturaron el lunes a uno de los asaltantes, un joven de nacionalidad española nacido en el año 2006.

Además, procedieron al arresto de su compañera sentimental, por encubrimiento, detallan las mismas fuentes.

La joven fue puesta en libertad a las pocas horas, después de declarar que no tenía conocimiento alguno de lo sucedido

Esta persona, una joven española de 19 años, fue llevada a dependencias policiales y puesta en libertad a las pocas horas, después de declarar que no tenía conocimiento alguno de lo sucedido.

Registro en la ciudad de Murcia

Profesionales del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia llevaron a cabo este lunes por la mañana tanto el arresto del chico de 20 años como un registro en un piso en la capital de la Región. Esta vivienda estaría ubicada por la zona del hospital La Vega.

Los policías habían estrechado el cerco y solicitado a la autoridad judicial, hace semanas, poder poner en marcha una serie de actuaciones algo que, al igual que el registro, fue autorizado por el Juzgado. De esas actuaciones, apuntan fuentes próximas a la investigación, habrían salido los indicios que llevaron a las primeras detenciones.

Los investigadores llevan desde que aconteció el suceso trabajando, en estrecha coordinación con los profesionales de la Policía Judicial de San Andrés y de la Comisaría de Distrito del Carmen, para dar con estos los ladrones, responsables, además, de un homicidio.

Tanto el detenido, mayor de edad, como el otro sospechoso al que falta por detener se enfrentan a cargos por robo con violencia y homicidio (aunque fuese involuntario).

'Tironeros' profesionales

Los sospechosos, apuntan las mismas fuentes, se dedicarían precisamente a robar con el método del tirón y, antes de a Carmelina, ya habrían asaltado a otras víctimas en la vía pública.

Cabe recordar que el violento robo que acabó en fallecimiento se produjo hace tres meses, un miércoles por la noche, cuando esta mujer caminaba de regreso a su casa y fue asaltada por dos individuos para arrancarle la cadena que llevaba en el cuello.

La tiraron al suelo. Acto seguido, escaparon en un patinete eléctrico.

Al lugar (en concreto, el cruce de la calle Ermita Vieja y la calle Mayor de la población) se movilizaron agentes de la Policía Local, así como sanitarios en una ambulancia, que trasladaron a la mujer al hospital, en concreto al Virgen de la Arrixaca.

Murió en la Arrixaca cuatro días después

La vecina (una "víctima de oportunidad", tiene claro la Policía) sufrió la rotura de la cadera y de varias costillas y expiró en el hospital días después al no poder sobreponerse a las graves lesiones que tenía.

Carmelina "no estaba siendo sometida a ninguna vigilancia: simplemente la vieron mayor y vulnerable y parada en un semáforo". Así las cosas, un asalto así "podría haberle pasado a cualquiera". Uno de los responsables, previsiblemente, ya dormirá este jueves por la noche en el penal de Sangonera.