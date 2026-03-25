Sucesos
Detenido un ultra del Real Murcia como uno de los presuntos autores de la brutal agresión a un aficionado del Hércules
El arrestado, de 29 años, está acusado de un delito de lesiones por los hechos ocurridos tras el encuentro en Alicante
E.P.
La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Alicante a un ultra del Real Murcia, un hombre de 29 años, como uno de los presuntos autores de la paliza que sufrió un aficionado del Hércules el pasado 15 de marzo, cuando ambos equipos celebraron un encuentro deportivo en la capital alicantina.
Este varón está acusado de un delito de lesiones y, como resultado de esas agresiones, la víctima padeció una fractura del tabique nasal y otros daños de diversa consideración, según han indicado fuentes del cuerpo policial.
La Policía ha detallado que hizo diversas intervenciones el 15 de marzo. Entre ellas, una cuando acabó ese encuentro y en la que un grupo de unos diez ultras radicales aficionados del Real Murcia, que presuntamente iban armados con palos, al parecer increparon y persiguieron a otro conjunto de seguidores del equipo contrario, el Hércules.
La víctima sufrió fractura del tabique nasal y la Policía busca al resto de implicados en la paliza
Durante estos hechos, supuestamente alcanzaron a uno de los simpatizantes herculanos y le dieron "una paliza en la que recibió diversas patadas, puñetazos y golpes", tras lo que huyeron del lugar de los hechos, según el cuerpo policial.
Tras la agresión, la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Alicante llevó a cabo una investigación con la que consiguió identificar a uno de los presuntos agresores, el varón de 29 años que ahora ha sido arrestado. Desde la Policía Nacional han trasladado, en relación con el resto de personas que presuntamente estuvieron implicadas en la agresión, que continúan realizando gestiones para "su identificación y posterior detención".
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