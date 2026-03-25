Investigación
Cinco jóvenes detenidos, dos de ellos menores, por robos en un comercio y en un camping de Totana
Habían aprovechado su estancia en el camping para forzar tres cabañas, en una de las cuales se almacenaban varios materiales de construcción valorados en más de mil euros
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan comercio seguro', ha desarrollado en Totana la operación 'Spring', que se ha saldado con la detención de cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, por la presunta autoría de delitos de robo con fuerza y robo con violencia e intimidación.
La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo cometido en un camping del municipio de Totana donde varias casas de madera habían sido forzadas.
Los guardias civiles indagaron hasta identificar a dos jóvenes, que habían estado alojados en uno de los bungalós. Al parecer, habían aprovechado su estancia en el camping para forzar tres cabañas, en una de las cuales se almacenaban varios materiales de construcción valorados en más de mil euros, según informaron desde la Benemérita.
Los sospechosos fueron localizados y detenidos en el municipio alicantino de Elda, como presuntos autores de delito de robo con fuerza.
Robo en un comercio
En el mismo periodo, otra investigación desarrollada por la Guardia Civil en Totana ha permitido esclarecer un violento robo en un comercio de la localidad.
En este caso, tres jóvenes accedieron a un supermercado multiprecio donde intentaron llevarse varios artículos. Cuando fueron sorprendidos por el dueño, salieron del establecimiento y, en la calle, lo golpearon violentamente para huir con el botín.
La Guardia Civil obtuvo imágenes de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, recabó testimonios y otros vestigios que permitieron identificar a los tres sospechosos.
Se trata de un hombre de 30 años y dos jóvenes, menores de edad, vecinos de Totana, que han sido detenidos como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.
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