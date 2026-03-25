Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sarna en Sierra EspuñaCristo de los TorerosDesaladora de TorreviejaReal MurciaJoven Futura
instagramlinkedin

Investigación

Cinco jóvenes detenidos, dos de ellos menores, por robos en un comercio y en un camping de Totana

Habían aprovechado su estancia en el camping para forzar tres cabañas, en una de las cuales se almacenaban varios materiales de construcción valorados en más de mil euros

Imagen del robo en un comercio de Totana

Imagen del robo en un comercio de Totana / GUARDIA CIVIL MURCIA

La Opinión

La Opinión

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan comercio seguro', ha desarrollado en Totana la operación 'Spring', que se ha saldado con la detención de cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, por la presunta autoría de delitos de robo con fuerza y robo con violencia e intimidación.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo cometido en un camping del municipio de Totana donde varias casas de madera habían sido forzadas.

Los guardias civiles indagaron hasta identificar a dos jóvenes, que habían estado alojados en uno de los bungalós. Al parecer, habían aprovechado su estancia en el camping para forzar tres cabañas, en una de las cuales se almacenaban varios materiales de construcción valorados en más de mil euros, según informaron desde la Benemérita.

Los sospechosos fueron localizados y detenidos en el municipio alicantino de Elda, como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

Robo en un comercio

En el mismo periodo, otra investigación desarrollada por la Guardia Civil en Totana ha permitido esclarecer un violento robo en un comercio de la localidad.

En este caso, tres jóvenes accedieron a un supermercado multiprecio donde intentaron llevarse varios artículos. Cuando fueron sorprendidos por el dueño, salieron del establecimiento y, en la calle, lo golpearon violentamente para huir con el botín.

La Guardia Civil obtuvo imágenes de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, recabó testimonios y otros vestigios que permitieron identificar a los tres sospechosos.

Noticias relacionadas

Se trata de un hombre de 30 años y dos jóvenes, menores de edad, vecinos de Totana, que han sido detenidos como presuntos autores de delito de robo con violencia e intimidación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
  2. ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
  3. De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
  4. La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
  5. El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
  6. Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
  7. El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
  8. La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda

Vox defiende de nuevo una moción islamófoba en la Asamblea: "Quien venga a España debe integrarse y respetar nuestras tradiciones"

María Marín defiende la moción en defensa del pueblo saharaui: "No hay paz posible traicionando derechos"

Álvarez-Castellanos (IU) reclama justicia, respeto y autodeterminación para el pueblo saharaui

Real Murcia: admitida a trámite la solicitud de concurso necesario presentada por el Málaga CF

Real Murcia: admitida a trámite la solicitud de concurso necesario presentada por el Málaga CF

El Polígono Industrial Oeste de Murcia estrena rotonda

El Polígono Industrial Oeste de Murcia estrena rotonda
Tracking Pixel Contents