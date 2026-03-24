Un piso afectado
Una mujer herida crítica y tres hombres heridos menos graves en un incendio en Barcelona
Los vecinos han sido confinados y el fuego no se ha extendido a las habitaciones en las que estaban las puertas cerradas
EP
Una mujer ha resultado herida crítica y tres hombres se encuentran en un estado menos grave tras un incendio en un piso de Mataró (Barcelona) en la tarde de este martes, informan los Bombers de la Generalitat.
El fuego se ha originado en la primera de las cuatro plantas de un edificio de esa localidad y, tras recibir un aviso a las 17.58 horas, los Bombers han activado seis ambulancias y han rescatado a la mujer, en estado crítico, y a los tres hombres, atendidos por la inhalación de humo.
La mujer ha sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que dos de los hombres se encuentran en el Hospital de Mataró y el otro ya ha sido dado de alta en el mismo lugar. Los vecinos han sido confinados y el fuego no se ha extendido a las habitaciones en las que estaban las puertas cerradas.
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