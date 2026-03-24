Asalto
Una mujer asalta con un cúter a otras dos para robarles el bolso y acaba retenida por las víctimas en el centro de Murcia
La valiente actuación de las dos jóvenes facilitó a la Policía Nacional la detención de la asaltante
Una mujer que asaltó a otras dos con un cúter y les robó un bolso en pleno centro de Murcia acabó retenida por las propias víctimas y detenida más tarde por la Policía Nacional.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 9 de marzo en la calle Alejandro Seiquer, en el centro de la ciudad, cuando la Sala CIMACC 091 movilizó a las patrullas tras recibir un aviso que alertaba sobre un robo violento en la vía pública.
La comunicación indicaba que las propias víctimas tenían retenida a la presunta asaltante. A su llegada, los policías se entrevistaron con dos jóvenes que manifestaron que una mujer las abordó para solicitarles dinero y tabaco y que, ante su negativa, la sospechosa colocó un cúter en el cuello a una de ellas, le arrebató el bolso tras un forcejeo y emprendió la huida a pie.
Una de las afectadas persiguió a la mujer y logró darle alcance a los pocos metros. Durante la retención, la víctima recuperó sus pertenencias, aunque sufrió diversos golpes por el cuerpo y lesiones en una mano.
Tras comprobar los hechos y localizar el arma blanca utilizada en el asalto, los agentes procedieron a la detención de la implicada, una mujer con 37 arrestos anteriores por la comisión de distintos hechos delictivos.
La autoridad judicial competente decretó su ingreso inmediato en prisión provisional, según han añadido la Policía Nacional.
- El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- Transporte público y aparcamientos gratuitos en Murcia durante Semana Santa y Fiestas de Primavera: consulta los días y lugares que estará disponible
- La Región de Murcia suma ocho nuevos 'Soletes': estos son los restaurantes que entran en la lista
- Los museos y yacimientos de Cartagena permitirán la entrada gratuita el 27 de marzo
- Las obras de la gran línea de alta tensión de Murcia arrancan mañana en Ronda Sur
- Óscar Puente inaugura este lunes el tercer tramo del Arco Noroeste de Murcia
- Inyección de más de un millón y medio de euros para adecentar el litoral de Cartagena de cara al verano