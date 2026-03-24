Liberan a un hombre atrapado en un contenedor de ropa en el barrio del Carmen de Murcia

Los hechos tuvieron lugar en la calle Madre Elisea Oliver Molina, en el barrio del Carmen de Murcia, sobre las seis y media de la tarde de este lunes, cuando un hombre se introdujo en un contenedor de ropa y quedó atrapado.

Al lugar se movilizaron agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia, los cuales, al ver que no podían liberar al varón por sus medios, recurrieron a efectivos de los Bomberos.

En concreto, se desplazaron dos vehículos del parque del Infante, con nueve bomberos, que en apenas media hora liberaron a esta persona.

Los profesionales cortaron los candados del contenedor de ropa, abrieron y lo sacaron, indican fuentes del Cuerpo. Estaba en perfecto estado, no precisó de asistencia sanitaria.

El hombre quedó a disposición de la Policía Nacional, que lo trasladó a comisaría a efectos de identificación. Tras confirmar que sobre él no pesaba orden de detención alguna, el varón quedó en libertad.

Varias personas muertas en la Región

Quedarse atrapado en un contenedor de ropa puede llegar a ser mortal. A principios del mes de octubre, un hombre era hallado muerto en el interior de un contenedor de reciclaje de ropa en la calle Mayor de la población de Puente Tocinos.

Agentes de la Policía Local de Murcia llamaban a Emergencias para alertar de que había una persona atrapada en un contenedor. Unos vecinos, al ver lo que pasaba, habían tratado de sacarlo, sin éxito.

Al mes siguiente tuvo lugar un suceso similar, en esta ocasión en el municipio de Las Torres de Cotillas.

En febrero de 2024, por otro lado, un joven perdía la vida al quedar aprisionado en un depósito similar en La Alberca.

Los tres varones murieron atrapados en el contenedor, el cual tiene un mecanismo que puede producir la asfixia de la persona que se introduce en él.