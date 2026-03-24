Conduce ebrio y en sentido contrario durante 14 km por la autovía A-7 a la altura de Totana

La Guardia Civil ha detenido a un joven en la autovía A-7, a la altura de Totana, después de ser interceptado mientras circulaba en sentido contrario por la autovía durante 14 kilómetros y bajo los efectos del alcohol.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del pasado sábado, cuando varios conductores alertaron de la presencia de un vehículo que circulaba por la A-7, en sentido Almería por los carriles destinados al sentido Murcia.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil movilizó varias de sus patrullas para verificar y, en su caso, activar el protocolo de actuación para este tipo de incidencias.

Los guardias civiles localizaron el vehículo que circulaba en sentido contrario y lo interceptaron y estacionaron en una zona segura para el tráfico, según informa la Benemérita en un comunicado.

Los especialistas de la Agrupación de Tráfico le practicaron las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados positivos de 0,88 y 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, más de tres veces por encima del límite legal permitido que, en este caso, es de 0,25 mg/l.

La Guardia Civil finalizó la actuación con la detención del conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. Uno de ellos por conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida (artículo 379.2 del Código Penal), castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, además de privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta cuatro años.

El otro delito por conducción temeraria (artículo 380 del Código Penal), que conlleva pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta seis años.

La Guardia Civil recuerda la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, y de mantener siempre una conducción responsable y segura.