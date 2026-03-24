Sucesos
Arde en Alquerías una nave abandonada en la que malvivían personas sin hogar
La Policía encuentra colchones, sillones, y enseres de los sintecho que habían hecho de la propiedad en ruinas su improvisado lugar para pernoctar
Los hechos tuvieron lugar sobre las tres y media de la tarde, en la calle Inocencio Meseguer Meseguer de la población murciana de Alquerías. El humo blanco y las llamas que emanaban de las ventanas del lugar evidenciaba que dentro se estaba produciendo un incendio.
El escenario, una propiedad abandonada y casi en ruinas en cuyo interior malvivían personas sin hogar, indican fuentes policiales.
Tras tener conocimiento de la emergencia, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia y efectivos de los Bomberos.
En concreto, se desplazó un camión primera salida, con media docena de profesionales antiincendios, que sofocaron las llamas en poco tiempo.
Aunque en el momento del incendio afortunadamente no había nadie en el interior de la nave, "el inmueble, de varias plantas, presentaba indicios de estar habitado", explicaron desde el Cuerpo policial.
La Policía concluyó que así era porque en el lugar descubrieron colchones, sillones, enseres y utensilios de cocina que hacían presuponer que había personas que lo usaban para pernoctar. También había gran cantidad de basura.
Así las cosas, la Policía procedió a precintar la nave. El protocolo manda que se alerte al dueño de la propiedad, para informarle de lo acontecido.
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