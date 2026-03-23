Investigación
Una mujer sufre una brutal agresión tránsfoba en León: "Me duele todo, pero sigo en pie"
Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido golpeada por varias personas en un pub de La Bañeza
J. A. Gil
La joven Bianca Lizbeth Fernández, Miss Trans Zamora 2024, presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Benavente (Zamora) tras, presuntamente, haber sido agredida por varias personas en un pub de La Bañeza (León) durante el fin de semana.
La Guardia Civil de la localidad leonesa se encarga del caso, tras haber recibido las diligencias correspondientes, según confirma la Subdelegación del Gobierno.
La supuesta víctima, de 21 años, habría sufrido diversas lesiones de las que fue atendida inicialmente en La Bañeza y posteriormente en Benavente, que le provocaron heridas visibles en el rostro, a raíz del altercado iniciado por acudir al baño de chicas del establecimiento hostelero, según su propio testimonio recogido por algunos medios de comunicación zamoranos a los que Bianca recalca que a su juicio se trata de una acción homófoba.
En similares términos se manifiestan colectivos y plataformas LGTBI+para condenar lo que definen como “violencia dirigida, odio, el resultado de un clima que habilita y legitima estas agresiones”.
- En directo: Real Murcia-Tarazona
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- Inyección de más de un millón y medio de euros para adecentar el litoral de Cartagena de cara al verano
- Transporte público y aparcamientos gratuitos en Murcia durante Semana Santa y Fiestas de Primavera: consulta los días y lugares que estará disponible
- Los museos y yacimientos de Cartagena permitirán la entrada gratuita el 27 de marzo
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- Las obras de la gran línea de alta tensión de Murcia arrancan mañana en Ronda Sur