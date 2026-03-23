Premios Laik Región de Murcia
Deceso
Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún
El herido ha sido trasladado a dependencias hospitalarias
EFE
San Sebastián
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro se ha producido hacia las 13.50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.
La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.
- En directo: Real Murcia-Tarazona
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- La Semana Santa de Murcia se podrá ver en directo desde cualquier parte del mundo
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- Inyección de más de un millón y medio de euros para adecentar el litoral de Cartagena de cara al verano
- Transporte público y aparcamientos gratuitos en Murcia durante Semana Santa y Fiestas de Primavera: consulta los días y lugares que estará disponible
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- Los museos y yacimientos de Cartagena permitirán la entrada gratuita el 27 de marzo