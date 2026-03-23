El hombre asesinado y enterrado en una finca de Librilla llevaba pocos días muerto cuando fue descubierto

El hombre asesinado y enterrado en una finca de Librilla, cuyo cuerpo fue descubierto el miércoles pasado, llevaba pocos días muerto cuando fue hallado, informan fuentes de la Guardia Civil, cuerpo que se hizo cargo de la investigación.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) del Instituto Armado está a la espera del resultado de los análisis toxicológicos que se realizan al cadáver, que corresponde a un varón de mediana edad que está identificado, indican las mismas fuentes.

Segundo crimen del año

Se trataría del segundo crimen del año 2026, después del que en enero costó la vida Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el vecino de 41 años que se desangró en la puerta de su casa de El Algar, en Cartagena , tras recibir un disparo.

Por este asunto, también en manos de la Guardia Civil, aún no ha sido detenido nadie, aunque desde el Cuerpo insisten en que van tras la pista de los autores.

Volviendo a Librilla, los especialistas cuentan con evidencias de que al hombre lo mataron. Uno de ellos, el hecho de que el cuerpo estuviese oculto, enterrado, en una parcela emplazada en una propiedad ubicada en las proximidades del polígono industrial de Cabecicos Blancos.

Las muestras fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el resultado puede tardar meses

Los profesionales del Cuerpo llevarían días con las pesquisas en marcha (desde que allegados de este hombre alertaron de que se le perdió la pista) y alguien habría revelado que esta persona en cuestión estaba muerta y enterrada en Librilla, pueblo que en 2025 fue escenario de un doble crimen (el de los amigos africanos desaparecidos y sepultados en una nave) y de un asesinato machista (el de Ainhoa, a manos de su novio, Manuel Enrique).

Sigue en la morgue

Los restos mortales de la víctima permanecen en la cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Murcia, ubicado junto al Reina Sofía, a la espera de ser entregados a sus familiares.

Aunque la autopsia ha terminado (su resultado no ha trascendido, el caso se encuentra aún bajo secreto de sumario, insisten fuentes de la Benemérita), falta por conocer el análisis toxicológico de las muestras tomadas al cadáver.

Parte de estos análisis no se hacen en la Región: las muestras son remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ubicado en Madrid, un organismo del Ministerio en el que se llevan a cabo algunos exámenes complementarios y necesarios. El resultado podría demorarse meses.

Indicios de que había un cadáver

Las pesquisas llevaban días en marcha. Cuando reunieron los pertinentes indicios de que en el lugar podría haber sepultada una persona, los investigadores solicitaron la pertinente orden judicial de entrada y registro de la finca.

Los profesionales de la Policía Judicial, en colaboración con los responsables del puesto de Alhama de Murcia (que se encarga de los casos que acontecen en la zona de Librilla) se personaron en el lugar el pasado miércoles y, cuando lo hicieron, ya contaban con indicios que les hacían suponer que iban a encontrar el cuerpo sin vida, como así fue.