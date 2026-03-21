Investigación
Tres menores heridos, uno de gravedad, tras caer desde un primer piso en Vimianzo (A Coruña)
Estaban en un balcón y se precipitaron al vacío al romperse la balaustrada
Uno de ellos cayó sobre el techo de un coche que estaba aparcado
José Manuel Ramos Lavandeira
Tres menores de edad resultaron heridos esta tarde en Vimianzo (A Coruña) al ceder la balaustrada de piedra del balcón de un primer piso. Uno de ellos cayó sobre un coche que estaba estacionado en la calle.
Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, y el tercero en un helicóptero medicalizado al Hospital de A Coruña.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 18.10 horas, a través de un particular que se encontraba en el lugar de los hechos, en la calle Álvaro Cunqueiro.
El alertante explicó que había cedido la barandilla del balcón del primer piso de una vivienda y que dos de los menores precisaban asistencia sanitaria.
De inmediato, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias activaron un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Cee, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil. Los bomberos confirmaron a su llegada que no había personas atrapadas entre los escombros.
Al parecer, los menores de entre 12 y 14 años, estaban celebrando un cumpleaños.
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- El Arco Noroeste cierra un ‘trozo’ más del anillo exterior de circunvalación de Murcia con cuentas pendientes
- Alcantarilla celebra sus fiestas de mayo con conciertos gratuitos de Shinova, Locomía y tributos musicales
- Roberto Brasero avisa del giro del tiempo en Murcia: lluvias para estrenar la primavera y bajada de temperaturas (no pierdas de vista el paraguas)
- Comer en las barracas de Murcia en Fiestas de Primavera será más barato: Consulta los precios
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: del Día de los bosques al encuentro de Cuadrillas de Torre Pacheco
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- Alarma al explotar y arder un coche en pleno centro de Molina de Segura: 'Parecía una bomba