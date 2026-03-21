Herido grave un menor de 14 años al caer desde el tejado de una nave abandonada en Alcantarilla

Un menor de unos 14 años ha resultado herido grave este viernes por la noche tras precipitarse desde el tejado de una nave abandonada en la calle Comunidad Valenciana, en Alcantarilla, después de que la cubierta se hundiera.

El aviso se ha recibido en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia a las 20.27 horas, cuando un amigo del menor ha alertado de que ambos se encontraban en la parte superior de la nave y que el techo había cedido, dejando al chico herido en el interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, agentes de la Policía Local de Alcantarilla y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Noticias relacionadas

Los bomberos han localizado al menor dentro de una de las naves, en estado semiinconsciente, y han facilitado el acceso a los sanitarios para su atención. Tras ser estabilizado en el lugar, el herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, cuya UCI había sido previamente alertada de su llegada.