¿Qué se sabe de la muerte de Jimmy? Un trágico accidente al caerse solo al mar en el puerto de Barcelona

El estudiante de 20 años James 'Jimmy' Gracey murió la madrugada del martes pasado al caer al mar desde el espigón del Port Olimpic de Barcelona en lo que fue un trágico accidente. Esta es la principal conclusión de los Mossos d'Esquadra tras las primeras investigaciones realizadas después de que se denunciará la desaparición del estudiante, al no volver al apartamento turístico que tenía alquilado. Fueron sus compañeros de vivienda los que alertaron a los agentes que no había vuelto tras una noche de fiesta. Los agentes visionaron cámaras de seguridad de la zona y hablaron con varias personas que indicaron que Jimmy fue solo hacia el espigón y de ahí cayó al mar.

¿Quién fue el último en ver con vida a Jimmy? Un amigo suyo lo dejo a las tres de la madrugada en la discoteca Shoko de Barcelona. James no quería irse todavía a casa y apuraba su primera noche en Barcelona. Había llegado ese mismo lunes por la mañana a la ciudad junto a unos amigos que estaban estudiando en Europa. Tenía previsto irse este fin de semana

¿Por qué fue hacia el mar? Una de las líneas de investigación abiertas es si el estudiante salió acompañado de la discoteca además de qué le impulsó a ir hacia la playa del Somorrostro. Parece que en un primer momento se le ve hablando con alguien en la puerta del local, según las cámaras de seguridad, pero luego se le ve andando solo hacía la costa. Los Mossos revisaron esta videovigilancia y también encontraron un testigo que les informó que el estudiante se fue hacia el espigón que separa la playa del Port Olimpic. La autopsia debe determinar si había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes de precipitarse al agua.

¿Qué debe determinar la autopsia? Las causas de la muerte. Todo apunta a que se ahogó pero el cuerpo presenta también magulladuras por haber chocado contra las rocas durante horas. Desde su desaparición hasta que fue encontrado pasaron dos días. La autopsia, que se hace en el Instituto de Medicina Legal de Catalunya en la Ciutat de la Justícia, también debe determinar si recibió un golpe previo antes de caer al mar. Eso podría indicar que no estaba solo cuando ocurrió, si bien es una versión que, por el momento, los Mossos descartan. Las cámaras de seguridad del Port Olímpic y algún testigo indicaban que fue solo hacia el espigón.

¿Cuándo se puede repatriar el cuerpo? Cuando la plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona lo ordene. Es el juzgado que tramita esta desaparición y está a la espera de los resultados de la autopsia así como del atestado de los Mossos sobre la investigación. La familia de Jimmy está en Barcelona a la espera de la autorización judicial y llevarse el cuerpo de su hijo para ser enterrado en Elmhurst, su localidad natal.