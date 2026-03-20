Detenidos dos vecinos de Águilas por robar bicis y patinetes eléctricos a turistas alojados en autocaravanas

La Guardia Civil ha arrestado a dos hombres de 35 y 38 años como presuntos autores de siete delitos de hurto de bicicletas y patinetes eléctricos a turistas en el municipio de Águilas, según ha informado la Benemérita.

La intervención, denominada operación 'Pegazo', se ha desarrollado en el marco del 'Plan Turismo Seguro', tras detectarse la sustracción de bicicletas y patinetes eléctricos de gran valor económico en zonas aisladas de la localidad.

La investigación determinó que los implicados, vecinos de Águilas, aprovechaban las horas nocturnas para aproximarse a autocaravanas donde pernoctaban ciudadanos extranjeros en periodos vacacionales.

Los autores se apoderaban de los vehículos mientras sus propietarios descansaban, lo que motivó el establecimiento de dispositivos de vigilancia y labores de investigación por parte de los agentes.

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La operación ha permitido la recuperación de cuatro bicicletas eléctricas, un patinete y una rueda eléctrica, efectos que ya han sido reintegrados a sus dueños.