Alarma al explotar y arder un coche en pleno centro de Molina de Segura: "Parecía una bomba"

Los hechos tuvieron lugar este viernes por la mañana, en la calle Guadalajara, en pleno centro de Molina de Segura, cuando, por razones que se desconocen, un coche explotó y empezó a arder.

Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio, tras recibir el aviso de los vecinos, asustados ante las llamas.

"Sonaba como si fuese una bomba", apuntan residentes de la zona que fueron testigos de lo sucedido.

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Los bomberos sofocaron con celeridad las llamas, que calcinaron completamente el automóvil. Afortunadamente, no se registraron daños personales.