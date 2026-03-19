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Fallecimiento

Muere un hombre en Totana tras volcar con un tractor y quedar atrapado

Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento

Una ambulancia del 061

Una ambulancia del 061

Javier Ayala

Javier Ayala

Un hombre de unos 40 años de edad ha muerto esta tarde en Totana mientras trabajaba en una explotación agrícola del paraje de Torremocha. Realizando labores con un tractor, repentinamente volcó y quedó atrapado dentro del mismo. Una llamada al 1-1-2 a las 18.43h alertaba de lo sucedido, aunque a la llegada de los sanitarios, ya se encontraba sin vida y solo se pudo certificar su muerte.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local de Totana y una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

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