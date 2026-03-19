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Investigan a una camionera que sextuplicaba la tasa máxima de alcohol permitida

La mujer conducía un vehículo articulado de gran tonelaje por la autovía del Altiplano A-33 de Blanca

La Guardia Civil junto al camión de la autora de los presuntos delitos contra la seguridad vial.

La Guardia Civil junto al camión de la autora de los presuntos delitos contra la seguridad vial. / Guardia Civil

José Arrondo

La Guardia Civil ha detenido a una camionera que sextuplicaba la tasa máxima de alcohol permitida al volante de un vehículo articulado de gran tonelaje. De acuerdo con la información facilitada por los agentes a través de una nota de prensa, la mujer conducía de manera irregular por la autovía A-33, a su paso por Blanca.

La información llegó a oídos de los agentes gracias a las llamadas de otros conductores que alertaron de la conducción peligrosa que llevaba a cabo la investigada por presunto delito contra la seguridad vial. Indican que se encontraba "realizando maniobras irregulares en zigzag, cruzando todos los carriles de circulación y rozando con la bionda de seguridad de la vía".

Asimismo, explican que arrojó tasas de 1,06 mg/l y 0,95 mg/l en las pruebas de alcoholemia, más de seis veces la tasa permitida para conductores profesionales (0,15 mg/l).

La Guardia Civil de Tráfico aclara que interceptó al camión unos kilómetros después de iniciar el seguimiento, en la misma autovía A-33.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379 del Código Penal, puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

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Por otro lado, a través de la nota de prensa, la Guardia Civil de la Región de Murcia quiso apelar a la colaboración ciudadana, como ha ocurrido en este caso, "ante la elevada peligrosidad que supone la circulación de vehículos de forma irregular". Piden que en cuanto se detecten este tipo de situaciones se avise urgentemente a los teléfonos 112 o 062.

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