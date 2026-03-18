Tres detenidos, entre ellos un menor, por 70 robos en garajes y trasteros de Mula

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, incluido un menor de edad, por su presunta implicación en al menos 70 robos cometidos en garajes, trasteros y vehículos en el municipio de Mula.

La operación, denominada ‘Noctulia’, se enmarca en el Plan contra el robo en viviendas y se inició tras detectarse un aumento inusual de delitos en edificios céntricos de la localidad.

En menos de una semana, los delincuentes habrían asaltado una docena de inmuebles, utilizando métodos como el ‘resbalón’, que consiste en abrir puertas no cerradas con una lámina de plástico, y el ‘snapping’ o rotura de cilindro para acceder a trasteros y garajes.

Los investigadores determinaron que el grupo operaba de madrugada, realizando reconocimientos previos para seleccionar sus objetivos y aprovechando el descanso de los vecinos para actuar con discreción.

El modus operandi incluía el uso de un carrito de la compra para trasladar rápidamente bicicletas, patinetes eléctricos, herramientas y aparatos electrónicos, e incluso forzar vehículos de alta gama. La Guardia Civil destacó la agilidad con la que los detenidos podían desvalijar varios trasteros en una sola noche.

La investigación permitió identificar a los dos adultos, con antecedentes penales, y a un menor, todos ellos vinculados a los robos. Hasta el momento, se han recuperado numerosos objetos, que están siendo devueltos a sus propietarios, mientras que la operación permanece abierta para localizar el resto de los bienes sustraídos.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil pone a disposición de los medios imágenes de vídeo de los robos en el enlace oficial del Ministerio del Interior y continúa recabando pruebas para completar el caso.