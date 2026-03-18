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Sucesos
Hallan el cadáver de un hombre en una casa de campo de Librilla
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte tras el hallazgo en una finca de la zona de Cabecicos Blancos
L.O.
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado en una casa de campo del municipio de Librilla, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. El descubrimiento tuvo lugar a última hora del martes en una finca ubicada en la zona de Cabecicos Blancos.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y, por el momento, no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible fallecimiento violento.
Durante el día de hoy, los agentes han practicado un registro en la vivienda en la que fue encontrado el cadáver, dentro de las actuaciones que se están desarrollando para esclarecer los hechos. Las diligencias han sido declaradas secretas.
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