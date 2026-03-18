Detenido el ladrón que asaltó chalets de Molina gracias a ser reconocido en una farmacia por un policía fuera de servicio

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre como autor de un delito de robo con fuerza, tras ser considerado el responsable de acceder a través de una ventana a una vivienda situada en una urbanización de Molina de Segura donde sustrajo diversas joyas y dinero en efectivo.

Un Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio en el interior de una farmacia situada en la Avenida Príncipe de Asturias de Murcia reconoció al hombre que había estado implicado en un robo cometido en un chalet situado en Molina de Segura el pasado día 24 de febrero donde se sustrajeron efectos de gran valor económico.

El Policía, de forma discreta, avisó a la sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional advirtiendo de la presencia de este individuo, y de manera inmediata se enviaron al lugar las unidades de seguridad ciudadana más cercanas para prestar apoyo y realizar las pertinentes comprobaciones.

Los agentes pudieron verificar como el varón se encontraba con una orden de búsqueda y detención policial en vigor por un robo con fuerza perpetrado en el chalet de una urbanización de Molina de Segura. Además comprobaron cómo este había sido detenido hasta en 25 ocasiones con anterioridad por la comisión de delitos del mismo tipo.

Tras ser plenamente identificado, fue detenido como autor de un delito de robo con fuerza, tras lo cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.