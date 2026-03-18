Un accidente con un coche volcado deja un herido y retenciones en la MU-33 a la altura de El Palmar

Un accidente de tráfico ha dejado una persona herida y ha causado importantes retenciones este miércoles en la salida de El Palmar por la MU-33, en dirección Cartagena, el término municipal de Murcia.

El incidente se ha producido a las 09:55 horas, cuando dos vehículos han chocado y uno de ellos ha acabado volcado. Hasta el lugar se han trasladado Guardia Civil y una ambulancia del 061, que ha atendido a la única persona herida con lesiones de levedad, quien no ha percisado asistencia en centro sanitario, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El choque ha provocado problemas de circulación en este punto de la vía, un tramo clave para los desplazamientos de entrada y salida de la ciudad. De acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha obligado al cierre del carril izquierdo en el punto kilométrico 9 de la MU-33.

Como consecuencia de esta afección, se están registrando retenciones de aproximadamente dos kilómetros, lo que está generando una circulación más lenta de lo habitual y obliga a extremar la precaución a quienes se aproximan al lugar.

La incidencia se localiza en el entorno de Aljucer, una zona en la que el tráfico suele ser intenso en determinados momentos del día, por lo que cualquier obstáculo o restricción en la calzada puede traducirse rápidamente en atascos y demoras. El cierre de uno de los carriles está reduciendo la capacidad de la vía y obligando a los vehículos a incorporarse al carril que permanece abierto, una circunstancia que complica la fluidez del tráfico.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores que circulen por la MU-33 o tengan previsto hacerlo que consulten el estado del tráfico antes de iniciar el trayecto, reduzcan la velocidad al aproximarse al punto afectado y mantengan la distancia de seguridad. También se aconseja atender en todo momento a la señalización y a las indicaciones que puedan darse en la vía para evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los servicios que intervienen en la zona.