Interior da el tercer grado a una terrorista de los Grapo enferma que permanecía en la cárcel de Murcia

La presa de los GRAPO María José Baños Andújar, que se hallaba muy enferma en la cárcel de Murcia, ha obtenido el tercer grado a la espera de que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria le conceda la libertad condicional.

Según ha publicado este martes El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la Junta de Tratamiento de la cárcel inició un expediente para concederle el tercer grado o régimen abierto por "razones humanitarias", ya que está muy enferma.

A la presa, que ya ha permanecido en la cárcel 24 años, le faltan pocos meses para cumplir la condena, pero dado su estado y tras la concesión hace unos días del tercer grado, se ha abierto un expediente de propuesta de libertad condicional que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria tendrá que resolver, ya que se trata de una reclusa condenada por terrorismo.

Las mismas fuentes indican que se está a la espera del preceptivo informe médico del Instituto de Medicina Legal que corrobore su estado. Un informe que será trasladado a la Fiscalía para posteriormente pasar al juzgado.

La instrucción 6/2018 de Instituciones Penitenciarias establece el procedimiento para la emisión de los informes médicos y la tramitación de la suspensión de la pena por enfermedad muy grave incurable bajo dos supuestos: que la vida del preso corra peligro o que el padecimiento sea incurable pero no peligre la vida.

Asimismo, el artículo 104 del Reglamento Penitenciario regula situaciones especiales para la obtención del tercer grado.

"Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad", establece el epígrafe 4 de ese artículo.

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Diversos colectivos han pedido en varias ocasiones la excarcelación de la presa, "gravemente enferma y en riesgo real de muerte por la continuidad de su internamiento y por la negación sistemática de sus derechos fundamentales", señalaba un comunicado firmado por una treintena de colectivos.