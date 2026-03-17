Atrapado en su coche tras estrellarse de frente contra otro automóvil en una carretera de Torre Pacheco.

Un hombre de 40 años, cuya identidad no ha sido facilitada, resultó herido al chocar frontalmente con su coche contra otro turismo en una carretera de Torre Pacheco, informa el Centro de Coordinación de Emergencias y la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente tenía lugar minutos antes de las tres y media de la tarde, en la carretera RM-F22, en sentido Balsicas y a unos dos kilómetros de la zona conocida como Las Casicas, destaca el 112.

Por razones que no han trascendido (aunque se sospecha que se trató de una distracción), chocaron de frente un Seat Ibiza y un Nissan Qashqai. Uno de los conductores invadió el carril del otro.

Trozos de ambos vehículos quedaron desperdigados por el asfalto. Al lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los Bomberos del Consorcio (para rescatar a uno de los conductores, que estaba atrapado) y una ambulancia del 061.

Tras sacar al varón del interior del automóvil siniestrado, la ambulancia lo llevó a Los Arcos del Mar Menor, el hospital más cercano, para ser sometido a un examen médico en profundidad.

El afectado permanecía consciente, aunque refería dolor en el pecho: de ahí la importancia de un análisis más a fondo, detallaron fuentes de la Benemérita.

Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol (y también de drogas), el conductor del otro coche arrojó un resultado negativo.

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La prueba del chofer que fue llevado al hospital no se hizo in situ, dado que la prioridad era su salud, apuntaron las mismas fuentes.