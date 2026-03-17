El polvo de una obra moviliza tres camiones de bomberos al pensar que había un incendio en pleno centro de Murcia

Un viandante creyó que salía humo del último piso de un edificio y, asustado, llamó para dar la voz de alarma. No hace ni una semana que el municipio vivía un incendio que resultó ser letal: el acontecido en el barrio de San Antón, en el que falleció un vecino de 102 años.

Una falsa alarma movilizaba este martes por la mañana al tren completo de los bomberos a una calle del centro de Murcia, indican fuentes del Cuerpo.

Los hechos tenían lugar a primera hora de la tarde, en la calle Madre de Dios, una travesía que es perpendicular a la principal artería de la ciudad: la Gran Vía.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia, un cuerpo que justamente acababa de concluir los fastos por su patrón, San Patricio, solo a unos metros de la vía en cuestión: en Belluga.

Asimismo, se movilizó al tren completo del Parque de Espinardo: tres vehículos con un total de 13 efectivos.

No obstante, no tuvieron que actuar: resulta que en uno de los pisos del bloque se estaban llevando a cabo trabajos de reforma, de los cuales emanaba una polvareda de tal calibre que el peatón que vio la nube la confundió con humo. Así lo confirmaron los bomberos que accedieron al edificio.

Al corroborar que, por fortuna, se trataba de una falsa alarma, los efectivos movilizados se fueron sin necesidad de hacer nada.

Otros viandantes que iban por la zona (concurrida porque hay un supermercado y varios bares muy cerca) se alarmaron ante el despliegue policial y de bomberos, aunque celebraron que fue solamente un susto.