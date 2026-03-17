Investigación
Detenido por robar cuatro videoporteros en Lorca valorados en más de 4.000 euros
La detención del individuo se llevó a cabo en menos de 24 horas desde la denuncia
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos de hurto en distintas comunidades de vecinos de la ciudad de Lorca tras la sustracción de cuatro videoporteros instalados en los accesos de los edificios.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por varios vecinos y administradores de fincas. Estos dispositivos electrónicos forman parte de los sistemas de control de acceso y comunicación de los inmuebles, por lo que la sustracción generó una notable preocupación entre los residentes afectados, según han informado desde el Cuerpo.
Las gestiones indagatorias de los agentes de la Policía Nacional, los indicios recopilados, junto la colaboración ciudadana permitió a los agentes identificar al responsable y proceder a su localización y detención en menos de 24 horas.
Además, lograron recuperar los videoporteros sustraídos antes de que fueran vendidos o reutilizados, siendo entregados a sus legítimos propietarios, valorando los dispositivos sustraídos y los daños causados en los portales en más de 4.000 euros.
Finalmente, el detenido, a quien se le imputan tres delitos de hurto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
- La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
- El niño de 4 años atropellado cuando iba en bici en Murcia fue arrollado por un conductor borracho y permanece en la UCI
- La Mancomunidad del Taibilla completa el despliegue de los planes de emergencia en sus presas con nuevos sistemas de aviso a la población
- Crónica de un deseo colectivo
- Adif ultima las obras en la estación de tren de Cartagena que finalizarán en mayo
- Dos clásicos se imponen en la Carrera Base Aérea de Alcantarilla
- La caída accidental de una lámpara provocó el incendio de Murcia en el que murió un vecino centenario
- La Policía alerta de que muchos pedigüeños del centro de Murcia 'tienen síndrome de abstinencia y rechazan la ayuda institucional