Detenido en Abarán por abandonar a un perro en condiciones de extrema crueldad

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Abarán a un hombre como presunto autor de un delito contra los animales por abandono y maltrato, tras rescatar a un perro que se encontraba en condiciones de extrema crueldad, ha informado este martes este cuerpo policial.

La actuación se inició hace unos días, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recibieron un aviso ciudadano que alertaba de la situación en la que se encontraba un perro en una parcela del término municipal abaranero.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que el animal estaba atado con un cable metálico que, debido al constante roce y a la falta de holgura, le había provocado profundas lesiones y heridas abiertas en la zona del cuello.

Además de estas graves heridas, el perro presentaba una severa infestación de parásitos, lo que evidenciaba un prolongado abandono de sus necesidades higiénico-sanitarias básicas.

Los guardias civiles rescataron al animal y lo trasladaron de inmediato a una clínica veterinaria de Abarán, donde recibió las primeras curas y tratamiento para frenar las infecciones.

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Posteriormente, una protectora local asumió su cuidado, mientras que el propietario fue localizado y detenido como presunto responsable de los hechos.